Anche De Agostini “vota” Faraoni: “È da nazionale”

L'ex gialloblù: "In pochi così forti sulla sua fascia. Bene in attacco, è migliorato tanto in difesa"

Redazione Hellas1903

Gigi De Agostini elogia Davide Faraoni.

L'ex gialloblù, terzino d'assalto dell'Hellas 1986-87, parla del laterale, interpellato dal "Corriere di Verona" oggi in edicola.

Dice De Agostini: "Merita la convocazione in nazionale. Sulla sua corsia ce ne sono pochi così forti. Lo vedo completo sotto tutti i punti di vista. Ha il tiro da fuori, la capacità di inserirsi, si fa sentire in fase d’attacco. In difesa è migliorato moltissimo. Inoltre ha qualità, è potente ma non gli manca di certo la tecnica. Non dico che dovrebbe essere un titolare fisso, ma credo che l’opportunità di entrare nel “giro” dell’Italia se la sia guadagnata".