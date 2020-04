Berthold: “Hellas, che grande squadra. E quanto è forte Kumbulla”

Intervistato dal portale www.tuttomercatoweb.com, Thomas Berthold, ex giocatore tedesco, al Verona dal 1987 al 1989, ha parlato dell’Hellas di oggi.

Queste le sue dichiarazioni: “L’Hellas sta disputando un gran campionato. E’ una neopromossa e sta andando forte, gioca da squadra, i calciatori sono tatticamente molto disciplinati, difendono bene. E’ stata costruita alla perfezione. Ha elementi che hanno mercato e alcuni sono già stati ceduti. Kumbulla mi piace parecchio. E’ un giovane che gioca come se avesse già dieci anni di serie A sulle spalle. Il futuro del Verona? Dovrà pensare a sostituire i giocatori in partenza senza dimenticare – e lo dico per esperienza – che il secondo anno è ancora più complicato del primo“.