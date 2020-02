Cammarata: “Juve favorita, ma il Verona è forte. E con la spinta del Bentegodi…”

Nel 2000 fu una sua leggendaria doppietta a dare al Verona una grandissima vittoria per 2-0 con la Juventus.

Fabrizio Cammarata è cresciuto nel vivaio bianconero, poi è passato in gialloblù, indossando una maglia che ha vestito per quattro anni, segnando 42 reti.

Intervistato dal sito tuttojuve.com, Cammarata, attualmente tecnico della Dinamo Tirana, parla della gara tra l’Hellas e la Juve di domani sera: “Il Verona è una squadra forte, organizzata, il merito è tutto di Juric e della dirigenza che hanno costruito davvero un’ottima formazione. Il gruppo è unito e ha un’autostima importante derivante dall’aver fermato la Lazio in casa, il Bentegodi sarà tutto esaurito pronto a spingere i suoi beniamini verso uno storico successo. La Juventus è la favorita perché in Italia è sempre da considerar tale, per sconfiggerla ci vorrà la partita perfetta da parte dei padroni di casa“.