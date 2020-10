Alberto Almici va al Palermo.

Il difensore, al Verona nel 2018-2019, ha fatto parte della squadra gialloblù che è stata promossa in Serie A ai playoff. Poi, il prestito al Pordenone, per lo scorso campionato cadetto.

Almici, rientrato all’Hellas, ha firmato con il club la risoluzione del contratto in essere per un’altra stagione. Poi l’accordo triennale con il Parma, impegnato in C.