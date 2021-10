Ex Verona, Hallfredsson va alla Virtus

L'islandese, all'Hellas dal 2010 al 2016, firma con la società di Gigi Fresco

Il giocatore islandese, ex del Verona, con cui ha giocato dal 2010 al 2016, è rimasto a vivere in città e ha accettato la proposta della società diretta da Gigi Fresco, impegnata in Lega Pro.