Storgato: “Il Verona ha cambiato molto, Juric grande lavoratore”

Massimo Storgato, ex difensore, al Verona nella stagione 1983-84, chiusa dall’Hellas al sesto posto in Serie A e con la finale di Coppa Italia persa con la Roma (proprio Storgato segnò il gol dell’1-1 nella gara d’andata, prima della sconfitta per 1-0 nella partita di ritorno), ha parlato della squadra gialloblù, intervistato dal portale www.tuttomercatoweb.com.

Questo il suo commento sul Verona: “Ha cambiato molto ma l’allenatore è della scuola di Gasp. Viene premiato il suo lavoro, sono contento anche perché è una piazza che ricordo con piacere, c’è entusiasmo… Sono per il motto ‘meno si cambia meglio è’ ma vediamo. Di sicuro ci sarà da lavorare“.