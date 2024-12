Con il Verona a Presidio Investors sarebbe sempre più serie (US)A

Sono 10 le società in Serie A in mano a proprietà straniere, con la possibile cessione del Verona ben 9 statunitensi

Procede spedita la trattativa per la cessione del Verona alla società statunitense Presidio Investors di Austin (Texas), che vuole chiudere in tempi brevissimi. Maurizio Setti sta cercando di trovare la quadra economica e siamo nei giorni decisivi per l'esito finale. Attenzione, nulla è scritto finché non è scritto, ma il lavoro per l'accordo finale è intenso.