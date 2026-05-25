Prende ulteriormente forma la prossima Serie B.

La Cremonese è la terza retrocessa dalla A, dopo Verona e Pisa. Il Lecce si è salvato, a scendere sono i grigiorossi.

Verso la promozione, invece, è il Monza, che nella gara d'andata della finale dei playoff ha sconfitto per 2-0 in trasferta il Catanzaro.

In Serie C, nelle prima partita delle semifinali, l'Ascoli ha sconfitto per 4-0 il Catania, mentre tra Salernitana e Brescia la chiusura è stata sull'1-1.