La Serie A si appresta a una girandola di direttori sportivi nella quale potrebbe rientrare anche Sean Sogliano. Il ds del Verona è però molto vicino a firmare un rinnovo con l'Hellas e questa resta per lui la possibilità più concreta. Tuttavia, la firma a un prolungamento di contratto non è ancora arrivata.

Alfredo Pedullà riporta che l'Hellas di Presidio è in pressing sul direttore varesino, apprezzato anche da Lazio e Roma, che tuttavia non hanno ancora deciso sul nuovo ds. Sky riporta che il club giallorosso potrebbe puntare sull'ex Verona Tony D'Amico, che piace anche al Milan. Per l'Atalanta in pole Giuntoli.