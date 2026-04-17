Con una nota ufficiale sul sito del club, il Lecce comunica che l'intero gruppo squadra andrà in ritiro a Bussolengo (VR) da martedì 21 aprile.
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Il Lecce in ritiro: da martedì i giallorossi a Bussolengo
Dopo la gara di lunedì con la Fiorentina, i salentini a Verona per preparare le due trasferte contro Hellas e Pisa
Gli uomini di Di Francesco alloggeranno presso il Montresor Hotel Tower, con l'obiettivo di preparare al meglio, e senza eccessive pressioni, la sfida contro l'Hellas Verona in programma il 25 aprile. I giallorossi sosterranno il primo allenamento mercoledì 22 presso lo Stadio Comunale di Villafranca (VR).
Dopo il match contro il Verona, l'intera comitiva si tratterrà nella stessa località per concentrarsi sulla successiva trasferta in programma l'1 maggio contro il Pisa.
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