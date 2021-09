Il Verona e i gol presi, Pin: “A Tudor serve tempo”

L'ex difensore: "Ci vuole pazienza, il nuovo tecnico ha appena iniziato ad allenare la squadra"

Dei problemi in copertura dell'Hellas ha parlato Celeste Pin, ex capitano e difensore del Verona dal 1991 al 1995.

Intervistato dal "Corriere di Verona" oggi in edicola, Pin osserva: "Bisogna avere pazienza, Tudor è alla guida dell’Hellas da pochi giorni e, di fatto, non ha neppure potuto allenarla adeguatamente, visto che si sono giocate tre partite in meno di una settimana. Da calciatore è stato un grande difensore e di certo saprà come intervenire per migliorare la squadra in questo senso".