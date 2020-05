Juric su Kumbulla: “Grande potenziale, vedremo dove andrà”

“Vedremo dove andrà, ma ha grande potenziale. Può crescere ancora. Proviene dal settore giovanile del club e l’abbiamo subito lanciato in questa stagione”.

Queste le parole di Ivan Juric, tecnico del Verona , su Marash Kumbulla, talento dell’Hellas.

Juric ha parlato a “Slobodna Dalmacija”.

Kumbulla è cercato da Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina in Italia. All’estero, lo seguono Everton, Tottenham e Manchester United in Inghilterra e, in Germania, Lipsia e Eintracht Francoforte.