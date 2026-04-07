La prossima B, chi sale e chi scende. La situazione in cadetteria

Promozione dalla C per il Benevento, il quadro a cinque giornate dalla fine

Giacomo Adami 7 aprile - 16:52

A cinque giornate dalla fine la situazione del campionato di Serie B è ancora molto aperta. Con l'attuale classifica le favorite per la promozione diretta in Serie A sono Venezia e Frosinone, ma occhio al Monza che segue a pochi punti di distanza. In caso di mancata promozione diretta, saranno i brianzoli favoriti per i play-off. Attenzione anche al Palermo, con gli importanti investimenti degli ultimi anni ha buone possibilità di salire con gli spareggi. Catanzaro, Juve Stabia, Cesena, Modena e altre possibili partecipanti ai playoff sono considerabili come outsider.

La lotta salvezza appare ancora più infuocata. Il Pescara, rivitalizzato da Insigne, ha riaperto i giochi uscendo da una pesante situazione di classifica. In zona play-out Bari, Virtus Entella e Padova hanno gli stessi punti (34), seguono Empoli, Mantova e Sampdoria non troppo distanti. A chiudere la classifica ci sono Spezia e Reggiana, che, reduci dalle rispettive sconfitte, al momento sembrerebbero le più scariche, ma con 5 partite avranno le loro chances.

Non ancora completo il quadro delle neopromosse dalla Serie C. Al Vicenza si aggiunge il Benevento, i campani hanno ottenuto la matematica promozione con la vittoria di ieri nel campo della Salernitana. Gli "stregoni" tornano in B dopo tre anni.

Situazione ancora incerta nel girone B di Serie C, con Ascoli e Arezzo testa a testa a quota 71 punti, si giocheranno la promozione fino all'ultimo. Difficile e quasi impossibile ipotizzare la neopromossa dal calderone dei playoff che avrà luogo dopo la fine della regular season. Sicuramente proveranno ad arrivare fino in fondo squadre come Union Brescia e Catania, ma è ancora troppo presto per azzardare un pronostico.