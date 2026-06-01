Il mercato di Serie B entra nel vivo e tra i profili più richiesti delle ultime settimane spicca quello di Simone Trimboli.

Come scrive Tuttosport, il centrocampista classe 2002 del Mantova è finito nel mirino di diversi club dopo le buone stagioni disputate nel club biancorosso. Il Mantova vorrebbe trattenere uno dei pilastri della squadra che ha conquistato la promozione e poi ottenuto due salvezze consecutive in cadetteria, ma l’interesse attorno al giocatore continua a crescere. In particolare si profila un duello tra Verona e Avellino, senza escludere un possibile ritorno alla Sampdoria, club nel quale Trimboli è cresciuto calcisticamente.