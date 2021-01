Napoli, Osimhen ritorna, ma con il Verona non ci sarà

L'attaccante è fermo da tre settimane per il Covid-19 e ricomincerà ad allenarsi con la squadra

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in queste ore si sottoporrà a un nuovo tampone, essendo positivo al Covid-19.

Osimhen è fermo per il contagio da tre settimane. Di conseguenza, come spiega Radio Marte, "dopo ventuno giorni di isolamento, però, anche se risultasse ancora positivo, potrà tornare a Castel Volturno. Al termine di un periodo così lungo di quarantena, infatti, eventuali residui di positività sono considerati marginali".

La punta non sarà comunque a disposizione di Rino Gattuso per la partita di domenica con il Verona. Potrebbe rientrare, invece, in Coppa Italia con lo Spezia, mercoledì prossimo.