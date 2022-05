Nazionali, il programma per i convocati gialloblù

Stage a Coverciano per Casale, Coppola e Cancellieri. Hongla in Coppa d'Africa. Lazovic e Ilic in Nations League

Redazione Hellas1903

Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.

MATTEO CANCELLIERI, NICOLÒ CASALE e DIEGO COPPOLA (Italia 'A')

Stage a Coverciano dal 24 al 26 maggio

MARTIN HONGLA (Camerun)

Camerun - Kenia (04/06, Yaounde - Qualificazioni Coppa d'Africa)

Burundi - Camerun (08/06, Dar es Salaam - Qualificazioni Coppa d'Africa)

IVAN ILIĆ e DARKO LAZOVIĆ (Serbia)

Serbia - Norvegia (02/06, Belgrado - UEFA Nations League)

Serbia - Slovenia (05/06, Belgrado - UEFA Nations League)

Svezia - Serbia (09/06, Solna - UEFA Nations League)

Slovenia - Serbia (12/06, Oslo - UEFA Nations League)

BOŠKO ŠUTALO (Croazia Under 21)

Norvegia - Croazia (03/06, Drammen - Qualificazioni Europei Under 21)

Estonia - Croazia (08/06, Parnu - Qualificazioni Europei Under 21)

fonte: hellasverona.it