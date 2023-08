Perché si dice fatal Verona? Il mito delle sfide con il Milan

I due scudetti persi al Bentegodi dai rossoneri

L’espressione “fatal Verona” si riferisce alle due sconfitte subite dal Milan allo stadio Bentegodi, che sono costate ai rossoneri lo scudetto nel 1973 e nel 1990. Da allora, ogni volta che le due squadre si affrontano in casa degli scaligeri, viene spontaneo rievocare quegli episodi. Lo faremo anche noi, raccontando qualche aneddoto di quegli anni e dando anche uno sguardo al prossimo campionato 2023-24.

Pariamo dalla prima “fatal Verona”, quella della stagione 1972-73. In panchina sedeva Giancarlo Cadé, al terzo mandato da tecnico dei gialloblù dopo quelli del 1964-65 e del 1968-69. In campo, tra gli altri, Emiliano Mascetti, Gianfranco Zigoni, Franco Nanni, Franco Bergamaschi, Pier Luigi Pizzaballa e Livio Luppi. Proprio quest’ultimo si renderà protagonista con una doppietta nell’incredibile batosta rifilata al Milan all’ultima giornata di campionato, quella che avrebbe decretato la vittoria per il Milan di Cesare Maldini e Nereo Rocco. I rossoneri, in testa al campionato con un punto di distacco da Juventus e Lazio, avevano praticamente lo scudetto già cucito sul petto. Nessuno si sarebbe aspettato di assistere al momentaneo 3-0 per i padroni di casa dopo appena 29’. A nulla è servito il gol di Rosato al 32’ per il momentaneo 3-1. La partita terminò 5-3, mentre sugli altri campi la Lazio perdeva a Napoli 1-0 e la Juventus vinceva a Roma 2-1.

La seconda “fatal Verona” si manifestò nella stagione 1989-90. In panchina Osvaldo Bagnoli, all’ultima stagione delle otto consecutive alla guida della squadra. Per gli Scaligeri sarà un’annata da dimenticare: sedicesimi in classifica e retrocessi in Serie B. I soli 10 punti racimolati in tutto il girone di andata pesarono troppo nel girone di ritorno, e non bastarono i 15 punti conquistati in quello di ritorno per avere salva la pelle. Una piccola soddisfazione arrivò, però, alla penultima giornata: il Milan di Arrigo Sacchi (quello che a fine stagione vincerà Coppa dei Campioni, Supercoppa Uefa e Coppa Intercontinentale) si presenta al Bentegodi da primo in classifica appaiato al Napoli di Maradona. Mancano solo due giornate alla fine del campionato, ed entrambe le squadre sanno che ogni inciampo è fatale. Ebbene, lo sgambetto arriva proprio dai gialloblù. Nonostante il momentaneo vantaggio di Simone al 33’, i rossoneri di Baresi, Tassotti, Van Basten, Rijkaard, Gullit e Ancelotti si fanno recuperare prima dal gol di Sotomayor al 63’, e poi superare dalla rete di Pellegrini all’89’ (nella foto). Il Napoli, nel frattempo, vinceva contro il Bologna al Dall’Ara, e manterrà i due punti di vantaggio fino alla fine del campionato, vincendo il secondo scudetto della sua storia.

Questi furono due episodi che, per casualità, si verificarono a campionato quasi terminato. Non sarà così quest’anno, poiché Verona-Milan è prevista alla 29ª giornata, abbastanza distante da recuperare un'eventuale disfatta per la squadra di Pioli. Sarà comunque una buona occasione per provare nuovi siti scommesse oltre ai soliti grandi nomi. Sono molti, infatti, i siti che presentano bonus e promozioni dedicate alle singole partite, così da ottenere il massimo vantaggio dalle quote offerte.

In ottica nuova stagione l’Hellas è bancata a 1.75 volte la posta per l’eventuale retrocessione, davanti solo a Lecce e Frosinone. Si preannuncia quindi un campionato molto difficile, con la squadra di Marco Baroni che è chiamata all’impresa per evitare un ennesimo campionato da fondo classifica. Il mercato degli scaligeri si è mosso perlopiù in uscita in realtà, con le cessioni di Ivan Ilic e Adrien Tamèze al Torino, Giovanni Simeone al Napoli, Matteo Cancellieri alla Lazio, Gianluca Caprari al Monza e Ibrahim Sulemana al Cagliari. Al momento gli arrivi sono quelli di Yayah Kallon dal Genoa, Ondrej Duda dal Colonia e Jayden Braaf dal Borussia Dortmund II, degli svincolati Riccardo Saponara e Jordi Mboula, di Federico Bonazzoli in prestito dalla Salernitana.