Primavera, ufficiale: rinviato tutto il prossimo turno di campionato

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, in considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il paese e tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB, ha disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte la gare della 19a giornata inizialmente in programma sabato 29 febbraio“.

Con questa nota è stato stoppato l’intero turno del campionato Primavera. L’Hellas aveva già visto rinviare la partita con il Cittadella, in programma lunedì.