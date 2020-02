Samp-Verona, il punto

Al momento a porte aperte, Sampdoria-Verona, ma soltanto sul piano formale (che, quando si parla di legge, è pure sostanziale).

Il decreto che stoppa le partite, con la sua rielaborazione che ne permette la disputa senza pubblico, va a scadenza l’1 marzo.

Visto che la gara del Ferraris è in programma lunedì 2, per ora non ci sono restrizioni. Detto che comunque i tifosi gialloblù non potranno esserci (non sono permessi arrivi dalla regioni colpite dal coronavirus), il decreto sarà certamente reiterato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Restano da capire in che tempi scatterà la proroga.

Per questo, come confermato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, la partita del Verona a Genova sarà a porte chiuse, come altre cinque incontri del prossimo turno di campionato.

M.F.

@teofontana