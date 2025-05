Juanito Gomez si ritira, scarpe al chiodo per l’attaccante argentino

Juan Ignacio Gómez Taleb, meglio noto come Juanito Gómez ha deciso di lasciare il calcio giocato: ad annunciarlo, parlando anche di una conferenza stampa prevista per oggi, il portale trivenetogoal.it. L'attaccante argentino, ex Verona, non proseguirà con la Virtus perché chiude, all'età di 40 anni (che compirà il 20 maggio) con la professione.