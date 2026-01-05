Napoli-Verona, Conte alle prese con la sostituzione di Neres

Il Napoli è tornato ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno preparandosi alla prossima sfida di Serie A contro il Verona, che si giocherà mercoledì alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli allenamenti sono stati differenziati. Chi ha giocato più minuti nella partita precedente ha svolto lavoro di scarico. Il resto del gruppo si è dedicato a una seduta tecnico-tattica. Dubbio di formazione per Conte, vista l'assenza di Neres (infortunatosi contro la Lazio). L'idea, che oggi appare più forte, sarebbe quella di mantenere il modulo invariato e alzare Di Lorenzo a centrocampo, con Beukema o Buongiorno pronti a prendere il posto del capitano in difesa e Politano spostato nel tridente offensivo.