Panchine serie A, Genoa e Fiorentina a caccia del nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Igor Tudor alla Juventus, quella di Vieira è la seconda panchina a saltare in Serie A. Ed il fatto che al Genoa possa arrivare De Rossi è curioso, lui che fu il primo allenatore esonerato nella scorsa stagione, dopo sole 4 giornate alla guida della Roma. Ieri intanto il Genoa ha vinto in trasferta contro il Sassuolo, guidato dalla coppia Criscito-Murgita. Oltre al redivivo De Rossi, sempre accostato a panchine vacanti tra A e B, il Genoa pensa anche a Vanoli. L'ex allenatore del Torino è sulla lista anche della Fiorentina, come possibile sostituto di Stefano Pioli, che nel frattempo ieri (3 novembre) ha diretto l'allenamento. A Firenze si cerca un accordo tra allenatore e società per risolvere il contratto, il presidente viola Rocco Commisso si aspetta le dimissioni, che però non sono ancora arrivate.