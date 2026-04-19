Durante la conferenza stampa nel dopogara di Verona-Milan, Sammarco ha spiegato le sue scelte anche in base agli infortunati, facendo il punto della situazione infermeria.
hellas1903 gazzanet Verona, gli assenti all’ultimo e i nuovi infortunati, Sammarco fa il punto
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Verona, gli assenti all’ultimo e i nuovi infortunati, Sammarco fa il punto
Oltre a Bowie e Mosquera, ieri si sono fermati anche Suslov e Niasse, oggi Sarr. Per Oyegoke seria distorsione alla caviglia
"Bowie e Mosquera si sono fermati due giorni prima della partita, Sarr non si è sentito bene stamattina. Abbiamo dovuto decidere velocemente, Oyegoke sta facendo bene, così abbiamo pensato a Belghali davanti. Poi abbiamo deciso per Lirola perché si sta allenando bene.
Suslov aveva fatto un contrasto a cinque minuti dalla fine della rifinitura, pensavamo potesse esserci, ma in ritiro non camminava. Spero che in 3-4 giorni possa essere dei nostri. Niasse ha un fastidio ai flessori, anche lui accusato in rifinitura, valuteremo.
Oyegoke ha una distorsione da valutare, ma è una distorsione importante".
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