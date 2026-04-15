Sono tre i giocatori del Verona in diffida.
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Verona, tre in diffida: Valentini, Nelsson e Orban
Con il Milan torna a disposizione dopo la squalifica Suslov
A Nelsson e Orban si è aggiunto, dopo l'ammonizione con il Torino, Valentini.
Al prossimi cartellino giallo saranno fermati per una giornata dal giudice sportivo.
Con il Milan tornerà a disposizione Suslov, scontato il turno di stop in seguito all'espulsione con la Fiorentina.
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