E' stata designata la squadre arbitrale per la sfida Hellas Verona-Milan, gara valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. La partita si terrà domenica 19 aprile alle ore 15:00 presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi.
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Verona-Milan, designato l’arbitro Chiffi
Il direttore di gara di Padova selezionato per la sfida di domenica
Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. AIA di Padova)
Assistenti: Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena), Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto)
IV uomo: Luca Massimi (Sez. AIA di Termoli)
VAR: Paolo Mazzoleni (Sez. AIA di Bergamo)
AVAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)
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