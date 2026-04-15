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Verona-Milan, designato l’arbitro Chiffi

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Il direttore di gara di Padova selezionato per la sfida di domenica
Redazione Hellas1903

E' stata designata la squadre arbitrale per la sfida Hellas Verona-Milan, gara valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. La partita si terrà domenica 19 aprile alle ore 15:00 presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi.

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. AIA di Padova)

Assistenti: Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena), Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto)

IV uomo: Luca Massimi (Sez. AIA di Termoli)

VAR: Paolo Mazzoleni (Sez. AIA di Bergamo)

AVAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)

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