Hellas 1903

Giocatori

Jean-Daniel Akpa-Akpro

Jean- Daniel Akapa- Akpro

R. Hellas1903

Nato l'11 ottobre 1992 a Tolosa, in Francia, il centrocampista inizia la sua carriera nel 2011 nella squadra della sua città, il Tolosa FC. In sette stagioni totalizza 132 presenze, 6 gol e 10 assist…

Roberto Gabgliardini

Roberto Gagliardini

R. Hellas1903

Nato il 7 aprile 1994, a Bergamo. Il centrocampista inizia la sua carriera con l'Atalanta, realizzando il suo primo gol in Coppa Italia contro il Sassuolo. Nelle stagioni successive passa in Serie B…

gift orban

Gift Orban

R. Hellas1903

Nato il 17 luglio 2002 a Benue, in Nigeria. L'attaccante, preso in prestito dai Gialloblù per la stagione 2025-2026, inizia la sua carriera professionistica nel 2022 allo Stabæk, club che gioca nella…

belghali

Rafik Belghali

R. Hellas1903

19 agosto 2025. **"**Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - a titolo definitivo - dal KV Mechelen le prestazioni sportive del difensore belga Rafik Belghali, che ha firmato un contratto con il…

nelsson

Victor Nelsson

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21 agosto 2025 "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione - da Galatasaray Spor Kulübü le prestazioni sportive del difensore Victor Nelsson. Nato a Hornbæk, in…

yellu5

Jesús Santiago Pérez (Yellu)

R. Hellas1903

24 luglio 2025 Hellas Verona FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista spagnolo Jesús Santiago Pérez, noto come Yellu, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù…

Nunez

Unai Nunez

R. Hellas1903

26/07/2025 Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione - le prestazioni sportive del difensore centrale spagnolo Unai Núñez Gestoso. Nato a Portugalete, in Spagna,…

giovane4

Giovane Santana do Nascimento

R. Hellas1903

Nato a Santa Bárbara d’Oeste (Brasile) il 24 novembre 2003, Giovane è un attaccante di piede mancino, cresciuto calcisticamente nel Red Bull Brasil e nel Capivariano FC, prima di passare al…

ebosse

Enzo Jacques Rodolphe Ebosse

R. Hellas1903

Nato ad Amiens, in Francia, l’11 marzo 1999, Ebosse è un difensore centrale mancino, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lens, ha esordito tra i professionisti nella stagione 2016/17.

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Federico Magro

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Ajayi

Junior Ajayi

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Daniel Mosquera

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Nato il 20 ottobre 1999 a Quibdó, in Colombia, l'attaccante inizia la sua carriera professionistica nel 2018 nel Barranquilla FC, Club colombiano di seconda divisione, con il quale colleziona 21…

Venezia v Verona - Serie A

Dailon Rocha Livramento

R. Hellas1903

Nato il 4 gennaio 2001 a Rotterdam, in Olanda, ma di origine capoverdiana, l'attaccante cresce nelle giovanili del Nac Breda e gioca nella stagione 2019/20 nell'Under 19 del Club olandese, con il…

Verona v Udinese - Serie A

Casper Tengstedt

R. Hellas1903

Nato il 1 giugno 2000 a Viborg, nel nord della Danimarca, Tengstedt inizia la propria carriera nelle giovanili del Midtjylland, Club danese dove milita dal 2015 al 2019, prima di essere ceduto in…

sarr

Amin Sarr

R. Hellas1903

Nato a Malmö l’11 marzo 2001, Sarr inizia la propria carriera nelle giovanili del Malmö FF, club della massima serie svedese, dove milita dal 2018 al 2021, debuttando in Prima squadra il 16 luglio…

lambourde

Mathis Lambourde

R. Hellas1903

Nato il 9 gennaio 2006 a Les Lilas, un Comune francese nel dipartimento della Senna-Saint-Denis, vicino Parigi, comincia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Paris Saint Germain. L'1 luglio…

Italy U19 v Spain U19 - International Friendly

Alphadjo Cisse

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duda

Ondrej Duda

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Classe 1994, nato a Snina (in Slovacchia), cresce nel vivaio del Kosice prima di unirsi alla Prima Squadra, dove milita tra il 2012 e il 2014 totalizzando 38 presenze, 6 gol e 3 assist, oltre ad…

suslov

Tomas Suslov

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serdar3

Suat Serdar

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Nato l’11 Aprile 1997 a Bingen, in Germania, Serdar inizia la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Mainz 05 nel 2008. Fa il suo esordio da calciatore professionista nella stagione 2015/2016…

bernede

Antoine Bernède

R. Hellas1903

Nato il 26 maggio 1999 a Parigi, inizia la sua carriera nel 2012, nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain, dopo gli esordi nella squadra locale del FC Solitaires Paris-Est. Nella stagione…

kastanos

Grigoris Kastanos

R. Hellas1903

Nato il 30 gennaio 1998 a Sotira, sull'isola di Cipro, Kastanos inizia la propria carriera nelle giovanili dell'EN Paralimni, Club cipriota dove milita dal 2010 al 2014, prima di essere ingaggiato dal…

harroui

Abdou Harroui

R. Hellas1903

Nato il 13 gennaio 1998 a Leiden, nei Paesi Bassi, Harroui cresce nei settori giovanili di tre diverse squadre olandesi: UVS Leiden, Alphense Boys Legend e Sparta Rotterdam. Con la maglia dello Sparta…

niasse

Cheikh Niasse

R. Hellas1903

Nato il 19 gennaio 2000 a Gossas, in Senegal, si trasferisce sin da piccolo in Francia e a 18 anni, nella stagione 2018/2019 inizia la sua esperienza nel Settore Giovanile del Lille, venendo aggregato…

ghilardi

Daniele Ghilardi

R. Hellas1903

Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, il difensore ha disputato il girone di ritorno dello scorso campionato Primavera 1 con la maglia dell’Hellas Verona, con cui ha collezionato 16 presenze e…

tchatchoua

Jackson Tchatchoua

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Nato il 14 Settembre 2001 a Ixelles, in Belgio, Tchatchoua inizia la sua carriera nel 2013 nelle giovanili dello Standard Liegi per poi passare a quelle del Charleroi nel 2016. Tchatchoua fa il suo…

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Luan Patrick

R. Hellas1903

Nato il 20 gennaio 2002 a Carazinho, in Brasile, inizia la sua carriera nel 2012 nel Settore Giovanile dell'Internacional, Club che milita nella Serie A brasiliana. Nel 2016 passa prima alla…

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Tobias Slotsager

R. Hellas1903

Cresciuto calcisticamente nel Morud, squadra della città dove è nato il primo gennaio 2006, nel 2019 approda all'Odense, Club di First Division, campionato cadetto danese. Comincia a giocare le sue…

okou

Yllan Okou

R. Hellas1903

Nato a Poitiers, in Francia, il 23 dicembre 2002, Okou inizia la sua carriera sportiva nel settore giovanile del Monaco, Club con cui compie il proprio esordio tra i professionisti il 2 febbraio 2022,…

bradaric

Domagoj Bradaric

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Nato a Spalato il 10 dicembre 1999, Bradaric inizia la propria carriera nel Settore Giovanile dell'Hajduk Spalato, esordendo in Prima squadra, nel massimo campionato croato, il 15 settembre 2018. Il 9…