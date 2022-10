Giovanili, domani l’Under 18 col Milan

I gialloblù allenati da Montorio in campo con i rossoneri all'antistadio

Grande sfida quella che aspetta l' Under 18 di mister Alessandro Montorio , che alle ore 15 di domani - venerdì 28 ottobre - ospiterà il Milan all'Antistadio 'Tavellin'.

Per coloro che non riusciranno a raggiungere l'impianto, sarà comunque possibile seguire la sfida a distanza: il match dei gialloblù verrà infatti trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Hellas Verona Giovanili.