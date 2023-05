Giovanili, i risultati

In attesa di conoscere l'esito degli impegni riguardanti le formazioni dell' Attività di base gialloblù, ecco i risultati delle gare disputate in questo weekend dal Settore Giovanile .

esto risultato utile consecutivo per la Primavera di mister Paolo Sammarco che ha pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Frosinone , attuale sesta forza del campionato. La rete dei gialloblù è stata segnata da Caia - sempre più capocannoniere della rosa e giunto al 13esimo gol in campionato.

Grazie a questi tre punti, il Verona si è portato all' 11esimo posto in classifica a quota 39 , momentaneamente a 7 lunghezze di vantaggio sulla zona Play-out.

Si conclude ai Play-off, invece, il cammino dell'Under 17 di mister Mauro Coppini che è stata superata per 3-1 in trasferta dall'Atalanta. Per i gialloblù ha segnato Vermesan: undicesimogol stagionale per il classe 2006, in 17 presenze totali.