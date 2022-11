Giovanili, il programma del fine settimana

Primavera sul campo del Napoli, Under 18 in trasferta con la Spal

La Primavera di mister Paolo Sammarco ospiterà il Napoli al 'Sinergy Stadium' domenica 6 novembre alle ore 13, nello stesso giorno in cui l'Under 18 guidata da mister Alessandro Montorio sfiderà la SPAL in trasferta, alle ore 14.30, al Centro Sportivo 'Fabbri' di Ferrara.