Giovanili, volti nuovi nello staff: Cristofoli e Monese

Hellas Verona FC è lieto di comunicare l’assegnazione di due nuovi incarichi per altrettante figure che opereranno in seno al Settore Giovanile gialloblù, capeggiato da Massimo Margiotta.

Daniele Cristofoli, figura professionale già nota ed apprezzata nell’organigramma del Settore Giovanile gialloblù, è stato promosso quale nuovo Responsabile della Attività di Base.

La new entry è invece quella di Luca Monese, che torna al Verona col quale aveva già collaborato in passato. Monese svolgerà il doppio incarico di Responsabile della Scuola Calcio e di Responsabile delle Società Affiliate in Italia e nel Mondo.

fonte: hellasverona.it