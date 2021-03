Primavera, c’è il Cittadella. Corrent: “Grinta e gioco per batterli”

Gialloblù in campo all'antistadio dopo la vittoria a Cagliari in Coppa Italia

Una straordinaria impresa che ha lanciato l'Hellas in semifinale di Primavera TIM Cup , per il secondo anno consecutivo. Ma la trasferta di Cagliari è ora archiviata, la Coppa Italia va momentaneamente in stand-by, perché per gli uomini di Corrent è nuovamente tempo di campionato . Dopo 4 successi consecutivi, i gialloblù cercheranno il quinto contro il Cittadella , nella gara in programma domani, sabato 20 marzo (ore 14.30), all'Antistadio 'Tavellin'.

Il Verona occupa attualmente la prima posizione nella classifica di Primavera 2 con 25 punti, mentre il Cittadella è ultimo a 3 punti. Sarà dunque un testa-coda del campionato, da non sottovalutare però, come ha sottolineato l'allenatore gialloblù Nicola Corrent: "Loro hanno preparato questa partita in un'intera settimana, noi invece solo in questi ultimi due giorni. Abbiamo fatto 120' a un'intensità altissima a Cagliari, ma è anche ovvio che quella vittoria possa averci lasciato energie mentali importanti. Quello di cui sono certo è che il Cittadella, nonostante le difficoltà che può avere, non ha mai lasciato nulla al caso, infastidendo sempre e comunque l'avversario e spesso perdendo solo con un gol di scarto. Non dobbiamo per alcun motivo sottovalutarlo, sicuramente metteranno in campo tantissima grinta per giocare contro di noi: dovremo essere superiori anche in questo".