Primavera, con il Vicenza è un derby per il primo posto

Corrent: "Sfida importante e difficile, davanti c'è la squadra in testa alla classifica"

Redazione Hellas1903

Sarà una sfida al vertice quella fra Vicenza e Verona. La partita, valida per la 13a giornata del campionato Primavera 2, è in programma domani, sabato 13 marzo (ore 14.30) allo stadio 'Ceroni' di Grisignano di Zocco. L'Hellas, attualmente secondo in classifica, è a una sola lunghezza di distanza dai biancorossi (a 23 punti, ma con una sola gara da recuperare a fronte delle due dei gialloblù).

Gli uomini di Corrent si presentano allo scontro al vertice con due grandi obiettivi: riconquistare la prima posizione e inanellare il quarto successo consecutivo. Di fronte ci sarà però il Vicenza, che si è visto rinviare la gara della scorsa settimana contro il Brescia, ma che mercoledì ha vinto per 4-1 il recupero dell'8a giornata contro il Monza. I biancorossi non perdono in campionato dal 13 febbraio, quando a fermarli fu la Cremonese, che – con quella di sabato – dovrà recuperare qualcosa come sei partite.

L'Hellas è invece reduce dalla vittoria di sabato scorso per 4-2 all'Antistadio 'Tavellin' contro il Pordenone. Una vittoria griffata dalle prime reti in gialloblù di Astrologo ed Elvius e dalla doppietta di Bogdan Jocic.

"La sconfitta dell'andata? Sicuramente è stata una partita che ci ha offerto molti spunti importanti su cui lavorare - ha spiegato l'allenatore Nicola Corrent -, ma non sono solito soffermarmi sul passato: l'unica cosa che dobbiamo tenere ben presente è che affrontiamo in trasferta una squadra molto forte, in una partita importante e difficile. La nostra continuità di risultati? L'abbiamo cercata, ma dobbiamo continuare a lavorare e a offrire buone prestazioni, perché solo così possiamo continuare a fare risultati utili, pur mantenendo la consapevolezza che ci sono tantissimi aspetti su cui possiamo ancora migliorare. Questo è un match molto significativo e probante, visto che affrontiamo la squadra attualmente prima in classifica".

