Primavera, Corrent al Mantova, sale Bocchetti

Il tecnico saluta e va in Serie C, al suo posto probabile la chiamata per l'ex vice di Tudor

Redazione Hellas1903

Nicola Corrent è ufficialmente il nuovo allenatore del Mantova.

Il tecnico lascia la Primavera dell'Hellas dopo tre stagioni, con una promozione e una salvezza in Primavera 1 e una finale e una semifinale di Coppa Italia raggiunte.

Con lui anche Marco Mancinelli, già suo vice sempre con la Primavera gialloblù e giocatore del Verona.

Quanto alla giovanile dell'Hellas, sale la possibilità che a guidare la squadra sia Salvatore Bocchetti, che nella scorsa annata ha diretto l'Under 18 per poi diventare il secondo di Igor Tudor.