Primavera, finale con goleada: 7-1 alla Reggiana

Chiusura in bellezza per la squadra di Corrent, pioggia di reti, doppietta per Cancellieri

Redazione Hellas1903

Con un'altra bellissima vittoria, con un 7-1 finale, la Primavera gialloblù sconfigge la Reggiana e chiude in bellezza il campionato, vinto la scorsa settimana in casa del Chievo.

Il primato è stato ribadito oggi, dopo una gara ricca di occasioni create e gol fatti dai ragazzi di Nicola Corrent, che hanno festeggiato al meglio l'ultima stagionale all'Antistadio 'Tavellin'.

Marcatori: 18' pt Bernardi, 24' pt Bertini, 45' pt Morina, 7' st Pierobon, 17' st Elvius, 20' st Pierobon, 27' st Cancellieri, 36' st Cancellieri

fonte: hellasverona.it