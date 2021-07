Primavera Hellas, al via il ritiro. I convocati

I gialloblù di Corrent in partenza per Roncone

Alla vigilia della partenza per il ritiro di Roncone, dove la Primavera gialloblù soggiornerà e si allenerà per le prossime due settimane, vale a dire da domani – venerdì 23 luglio – sino a venerdì 6 agosto, mister Nicola Corrent ha diramato l’elenco dei convocati che saliranno in Trentino.