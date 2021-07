Primavera Hellas, arriva Caia

L'attaccante, nato nel 2003, si è formato nel Livorno

Nato nel capoluogo toscano il 21 aprile 2003, nella scorsa stagione Caia è stato aggregato alla Prima Squadra dell' AS Livorno Calcio , arrivando a debuttare - a soli 17 anni - tra i professionisti, in Serie C. Nel corso della stagione 2020/21 ha raccolto complessivamente 4 presenze nella terza serie italiana.

A livello giovanile ha disputato 5 stagioni nelle file della Fiorentina, tra il 2011 e il 2016, per poi passare al Livorno col quale - nel 2017 - ha firmato il primo contratto da professionista. Nel 2018/19 un anno in prestito all'Atalanta, mentre nella stagione 2019/20, l'ultima prima di quella trascorsa in Prima Squadra, è diventato uno degli elementi di spicco dell'Under 17 livornese, arrivando anche a debuttare in Primavera 2.