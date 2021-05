Primavera Hellas, con il Chievo il secondo matchpoint per la promozione

Riprende il campionato, alla squadra di Corrent serve un punto per salire matematicamente

A distanza di tre settimane dall'ultimo match disputato, la Primavera di mister Nicola Corrent torna in campo per la 21a giornata del campionato Primavera 2. I gialloblù andranno a caccia, in casa del Chievo - domani, sabato 22 maggio (ore 15) -, di quel solo punto che ancora li divide dalla vittoria aritmetica del girone e, quindi, dalla promozione in Primavera 1.