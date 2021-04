Primavera Hellas, match point promozione col Parma

Basta un punto ai gialloblù di Corrent per la certezza matematica del traguardo

A tre giornate dal termine - e a un solo punto dal grande traguardo - la Primavera di mister Nicola Corrent si giocherà il primo match point per la promozione domani, sabato 1° maggio, quando alle ore 12 avrà inizio all'Antistadio 'Tavellin' Hellas Verona-Parma , 20a giornata del campionato Primavera 2.

LA GARA SARÀ IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI HELLAS VERONA FC ( CLICCA QUI ) E SU HELLASVERONA.IT

I gialloblù affronteranno una gara insidiosa contro i ducali, che sono infatti a quota 32 punti (a -15 dall'Hellas), ma con 2 partite in meno. Nella gara d'andata servì il miglior spirito di questo Verona per ribaltare un match che, ad un tratto, si era fatto difficile per Calabrese e compagni, ma il gol di Yeboah nel finale valse i 3 punti.