Primavera Hellas, pareggio nell’amichevole col Vicenza

Buon test match per la Primavera di mister Salvatore Bocchetti , che nel cuore della sosta per gli impegni delle Nazionali e a poco più di una settimana dalla ripresa del campionato ha affrontato i pari età del Vicenza all'Antistadio 'Tavellin'.

La sfida si è conclusa sul 2-2 : gol di Patanè e Riahi per l'Hellas Verona, mentre per il Vicenza hanno segnato Djordjevic e Mion .

Venendo alla cronaca, sono gli ospiti a portarsi in vantaggio nel primo tempo, grazie a un preciso destro di Djordjevic che al 4' si infila all'incrocio dei pali.

La risposta del Verona è pressoché immediata e porta la firma di Patanè , che una volta servito da Riahi lascia partire il sinistro e trova l'angolo basso della porta alla destra di Bresolin , per il gol dell'1-1.

I gialloblù però insistono e al 34' si portano in vantaggio con Riahi , che a pochi passi dalla porta calcia rasoterra senza lasciare a Bresolin il tempo di intervenire.

Al 79' il Vicenza conquista calcio di rigore : dal dischetto si presenta Coulibaly , che perde il duello dagli undici metri contro il neo entrato Ravasio , autore di un'ottimo intervento. Nel finale di gara il Vicenza trova però il gol del pareggio, in seguito alla giocata personale di Mion , che salta un avversario e calcia sotto la traversa firmando il definitivo 2-2.

I gialloblù torneranno in campo domenica 2 ottobre, quando alle ore 13 affronteranno la Fiorentina, in trasferta, nel match valido per la 6a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23.