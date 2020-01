Primavera Hellas, verso l’Entella, Corrent: “Ripartiamo subito”

La Primavera dell’Hellas in campo all’Antistadio, nell’incontro di domani pomeriggio, sabato 25 gennaio (ore 14), contro la Virtus Entella. Gli ospiti, attualmente ottavi in classifica, arrivano dal 7-2 rifilato al Brescia tra le mura amiche. Hellas e Virtus hanno già avuto modo di confrontarsi in stagione: nel girone d’andata, infatti, i gialloblù ebbero la meglio in Liguria, imponendosi per 3-1 grazie alla doppietta di Sane e al centro di Zingertas.

Dice Nicola Corrent, tecnico gialloblù: “Ripartiamo dopo la sconfitta con la Spal. Abbiamo visto quello che è andato e quel che non è andato a Ferrara. Adesso pensiamo all’Entella, che arriva da un grande risultato. Siamo pronti per questa gara“.