Primavera, orgoglio Margiotta: “Battuti, ma resta un grandissimo traguardo”

Massimo Margiotta, responsabile del settore giovanile dell’Hellas, parla ai microfoni del canale ufficiale del club dopo la finale di Coppa Italia Primavera, persa per 1-0 dai gialloblù con la Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Ci tenevamo tantissimo a portare a casa un risultato che sarebbe stato il completamento di un percorso strepitoso, i ragazzi ce l’hanno messa davvero tutta ma non siamo riusciti, purtroppo, a segnare. Resta un grandissimo traguardo, oltre che un’esperienza straordinaria per ciascuno di questi giovani. Speriamo che questo sia solo l’inizio di altri grandi traguardi: anche se non abbiamo alzato la Coppa per noi è come una vittoria. Ringrazio anche la Società, che ci dà la possibilità di lavorare al massimo e arrivare a questi risultati. Questa serata può solo darci la carica per il futuro e continuare a portare ragazzi al professionismo. Ora si riparte, abbiamo un gruppo valido che inizierà tra pochi giorni la nuova stagione e che sono sicuro potrà darci soddisfazioni”.