Primavera, sfida per il primo posto col Parma

Domani a Collecchio il recupero per i gialloblù di Corrent. Di fronte i secondi in classifica

È iniziato con un successo (per 3-1 sull'Udinese) il mese di aprile della Primavera gialloblù , ma a distanza di appena quattro giorni - con Pasqua e Pasquetta di lavoro per gli uomini di mister Nicola Corrent - arriva già un altro importantissimo impegno . Domani, mercoledì 7 aprile (ore 15), è infatti in programma a Collecchio il recupero della 9a giornata del campionato Primavera 2 tra Parma ed Hellas Verona , rispettivamente seconda e prima in classifica.

Rinviata il 13 febbraio scorso a causa di una fitta nevicata che aveva reso impraticabile il campo di Collecchio, la sfida di domani mette in palio il primo posto , dove potrebbe confermarsi l'Hellas o assurgere il Parma, in caso di vittoria dei ducali.

Gli emiliani erano rimasti in testa al fianco dei gialloblù per un paio di giornate, proprio fino allo scorso sabato, quando hanno pareggiato in casa per 1-1 contro un'altra seria pretendente alla vittoria finale: la Cremonese. L'Hellas invece, grazie al 3-1 con il quale si è imposto sull'Udinese, ha colto la sua settima vittoria consecutiva, l’ottava comprendendo quella di Cagliari in Coppa Italia.