“La Giovane Italia” premia il Verona: sei gialloblù nell’almanacco 2020/2021

Udogie e Salcedo, e poi Terracciano e Cancellieri. E ci sono anche gli Under 16 Monesi e Ogliani

Giunto alla sua decima edizione, l'almanacco de La Giovane Italia è un punto di riferimento per tutto l'ambiente del calcio giovanile e non solo: oltre 500 schede profilo di calciatori, maschili e femminili, dall'annata 2001 fino a quella del 2006. Il volume 2020/2021 premia l'Hellas con ben sei giocatori gialloblù inseriti tra i prospetti più interessanti del panorama calcistico, come riportato dalla pagina Instagram ufficiale de La Giovane Italia.