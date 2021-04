Primavera, 9 vittorie di fila! L’Hellas vince 4-2 contro il Monza

Il Verona rimonta un'altra volta: doppietta per Jocic, oltre ai gol di Yeboah ed Elvius

Alessio Murgida

E sono 9! Il Verona trova un'altra vittoria, l'ennesima in rimonta, al Centro Sportivo Missaglia contro il Monza. Ad aprire la sfida, valevole per la 17^ giornata di Primavera 2, sono i padroni di casa: dopo un buon avvio del Verona, il Monza si porta in vantaggio con il gol Pio Loco al 25'. La reazione gialloblù non si fa attendere: Jocic controlla la palla da fuori area e con un preciso sinistro trova il pareggio per l'Hellas. Verona che gioca e domina ma arriva la doccia fredda poco prima dell'intervallo: il Monza si riporta avanti con il gol di Dalmiglio.

La squadra di Corrent ha più volte dimostrato in questa stagione di saper ribaltare le partite: il Verona non si scoraggia e continua ad attaccare a testa bassa. Al 72' ecco la rimonta: Elvius mette una palla in mezzo dove Yeboah si fa trovare pronto. 2-2 e, ora, i gialloblù ci credono. 6' dopo, arriva la terza doppietta stagionale di Jocic, dopo quelle contro Pordenone e Vicenza. La rimonta è completata.

Nel finale, il Verona dilaga e si porta sul 4-2: Bragantini pesca Elvius solo davanti alla porta e il danese segna il suo terzo gol in stagione. Partita chiusa e altri tre punti per Nicola Corrent. Nove vittorie di fila, dieci se si considera la gara contro il Cagliari in Coppa Italia, che confermano l'ottimo lavoro svolto con i ragazzi della Primavera: una squadra che gioca con una mentalità volta ad attaccare e a fare gioco. Solo applausi.