Dopo 13 anni Hellas1903.it cambia editore: il saluto di Andrea Spiazzi

Redazione Hellas1903 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 17:48)

Di seguito il saluto di Andrea Spiazzi, dopo le novità di questi giorni che riguardano la nostra testata:

"Dopo 13 anni e mezzo Hellas1903.itcambia editore. Io e Matteo Fontana pensammo di fondare il primo giornale online dedicato esclusivamente al Verona nell’autunno del 2011 e il 7 aprile del 2012 fu online (qui il saluto iniziale). Lo facemmo perché la nostra professione ci aveva portato a seguirlo già per altri giornali e radio, ma soprattutto perché parlavamo dell’Hellas, la nostra squadra da sempre, tutti i giorni, come si parla di qualcosa che si ama. Per passione, dunque, anzitutto.

Dopo così tanto tempo il sito si è attestato (lo dicono i numeri) come uno dei riferimenti per i tifosi e gli appassionati dei colori gialloblù. E per questo siamo grati a chi ogni giorno ci segue. A volte scomodi, come un giornale normale dovrebbe essere, abbiamo sempre cercato l’obbiettività e l’equilibrio nell’informare, pur nel rispetto delle libere opinioni di chi, e sono tanti, vi ha scritto.

Stefano Viafora, che conosco da tempo, garantisce la continuità nel lavoro con Stevia Communication, nuova proprietaria della testata. Questo non è un addio, dunque, ma un rilancio. Io e Matteo continueremo a esserci, per raccontare a modo nostro il gialloblù che è e che verrà.

Il progetto è quello di migliorare ancora, di potenziare il gruppo, di non sentirsi arrivati ma di crescere. A noi questo è piaciuto. Per questo auguro a Stevia Communication la piena soddisfazione e il raggiungimento dei suoi obbiettivi con . Sempre e per sempre, forza Verona!" (Andrea Spiazzi).

Desidero innanzitutto rivolgere, come nuovo editore, un sincero ringraziamento ad Andrea Spiazzi e Matteo Fontana, che con la loro professionalità, passione e profonda conoscenza del mondo gialloblù hanno reso questo sito un punto di riferimento per tutti i tifosi dell’Hellas Verona.

Hellas1903.it, che continuerà ad avvalersi della preziosa collaborazione di Andrea e Matteo, è diventato nel tempo una voce autorevole e credibile, capace di raccontare con competenza e amore la squadra e la sua gente. Il nostro impegno sarà quello di raccogliere questa preziosa eredità, valorizzarla e farla crescere, con l’obiettivo di rendere il sito sempre più “Il media gialloblù”: un luogo di informazione, confronto e passione per tutti i veronesi che amano l’Hellas. (Stefano Viafora)