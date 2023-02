Le pagelle: Montipò fa un miracolo. Ngonge e Lazovic volano. Doig, che forza

Alza il muro e non lo buttano giù. Sta giocando con quella continuità di rendimento che a lungo gli è difettata. Quando ce l’ha, è uno dei migliori marcatori che ci siano in Serie A.

Tiene il comando della difesa. Non gli scappano mai via, finché non si perde per un’incertezza evitabilissima, con Piatek che vola verso la porta. Montipò fa il miracolo e tutto è bene quel che finsice bene