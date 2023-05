Le pagelle: Ngonge fa una magia. Difesa di ferro. Tameze leader

Capitano di lotta. Nervoso, certo, e ci mancherebbe. Prende un’ammonizione per (legittime) proteste e deve mettere il freno. Tiene dietro.

Quando Big Jack si cala nella parte non lo batte nessuno. Concentrato e atletico, non lo passano mai. Ingaggia un duello di testa e gambe con Di Francesco. Lo vince lui.

Sul suo lato si muove Strefezza, talento rapido del Lecce. Gli toglie lo scatto, lo blocca, non gli concede neanche una mezza sterzata: prova esemplare.

Alto il muro con il Danesone. Gli vanno contro e ribatte, cercando di superarlo e non c’è verso: li stoppa tutti.

Dà ordine in mezzo, si muove tra centrocampo e trequarti. Intelligenza tattica fina, è un riferimento per il gioco gialloblù.

La difesa del Lecce lo intrappola. Poche occasioni per accendersi, pochi palloni per incidere.

La scintilla iniziale dell’Hellas è tutta sua: scodella assist per Djuric, col gol che non arriva. La corsia di sinistra è un suo feudo. Dopo lo prendono in consegna, ma è sempre brillante.