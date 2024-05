Le pagelle, Perilli è un muro. Suslov sprint, Noslin show

Serdar contrasta e costruisce, Lazovic inventa, Belahyane e Mitrovic sono pronti

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 26 maggio - 22:59

Perilli 8

Per la prima volta titolare in questo campionato, Compie un doppio intervento di eccezionale efficacia su Sanchez e Carlos Augusto, vola a respingere su Calhanoglu, si ripete su Carlos Augusto: muro.

Tchatchoua 6

Tiene il controllo della fascia destra, non indietreggia. Si prende qualche licenza per tentare degli spunti in avanti

Coppola 6

Arnautovic lo surclassa nell’azione dell’1-0, sul secondo gol è tutta la difesa dell’Hellas che balla. Poi prende le misure e gioca con il fisico.

Cabal 6

Gioca da centrale in difesa, dopo un lungo percorso stagionale da terzino sinistro. Alcune titubanze, ma anche alcuni interventi attenti.

Vinagre 6

Distratto, incerto sul secondo gol dell’Inter. Rischia l’autogol sul tocco di Frattesi, ma con l’aiuto della traversa evita la rete che avrebbe riportato avanti l’Inter.

Serdar 7

Argine a centrocampo, contrasta e costruisce. Ulteriore prova di spessore per questo giocatore che è un grande simbolo dell’impresa firmata dal Verona.

Belahyane 6

Al debutto da titolare, gioca con dinamismo. Mai un momento di esitazione, ha personalità. Le qualità sono quelle di un talento su che può crescere.

Lazovic 6,5

Si muove sulla destra in avvio, poi va a sinistra. Ci mette sempre velocità e inventiva, innesca il Verona sul gol di Noslin. Esce tra gli applausi.

Suslov 7

Serve Noslin per il pari, poi è Noslin a dargli il pallone per il raddoppio, con quello che è il suo terzo gol in gialloblù. Sempre vivace, pimpante, dentro la partita. Sprint.

Mitrovic 6

Cerca di accelerare, conferma di avere un notevole potenziale. Mostra buona tecnica, ha i mezzi per farsi valere con maggiore continuità.

Noslin 7

Prontissimo a segnare per il pareggio. Per lui è il quinto gol in meno di un girone. Assist a Suslov per il provvisorio vantaggio dell’Hellas. Altre iniziative pregevolissime: show.

Magnani 6

Regge dietro.

Charlys ng

Tavsan 6

Entra con temperamento, provando il tiro.

Dani Silva ng

Cisse ng

Baroni 7

Il mezzo punto extra è doveroso per il miracolo sportivo che, con il suo staff, la squadra, il diesse Sogliano e tutto il Verona ha compiuto. Con l’Inter schiera un Hellas pimpante, che diverte e si prende il punto che lo porta a quota 38.