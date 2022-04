Il Verona per un tempo senza lutto al braccio per ricordare Ciccio Mascetti. Ora si ripari allo sbaglio

La giornata a Milano del Verona è da voto bassissimo - eufemismo -, e non per quanto avvenuto sul campo, dove con l'Inter che ha fatto l'Inter e con un Hellas che è apparso subito poco "dentro" la partita (troppo forte l'impatto degli avversari) la sconfitta è stata una conseguenza naturale.

L'errore più grave è in quel primo tempo - destino delle cose, gli stessi 45' in cui Verona è stato travolto dalla squadra di Simone Inzaghi - con i giocatori che non hanno portato il lutto al braccio per ricordare Emiliano Mascetti.