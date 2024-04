Pagelle, Bonazzoli gol e classe. Magnani super, Folorunsho e Lazovic sprecano

Montipò, parata decisiva. Tchatchoua in difficoltà, Duda e Serdar tengono e vanno a centrocampo

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 1 aprile 2024 (modifica il 1 aprile 2024 | 22:25)

Montipò 7

Ha il grande merito di compiere un intervento difficilissimo su Luvumbo, togliendo al Cagliari il gol del sorpasso, beffa tremenda con la partita alle ultime curve.

Tchatchoua 5

Quando Luvumbo apre l’allungo non riesce a tenerlo. Rischia il fallo da rigore, soffre l’uno contro uno. Non è un esterno basso, si adatta, inevitabile che sconti delle difficoltà.

Magnani 7

Spazza via tutto quello che passa dalle sue parti. Gli attaccanti del Cagliari non lo superano mai. Soltanto nel finale, con la stanchezza che si fa sentire, ha un calo, ma regge.

Dawidowicz 6,5

Sempre concentrato, gioca con determinazione e piglio. Tiene a distanza i pericoli e contiene senza complicazioni Lapadula, governando in maniera attenta il reparto difensivo.

Cabal 5,5

Incrocia Nandez, che va forte e veloce, ed è dura arginarlo. Prova a salire sulla sua corsia nel primo tempo. Lo fa di meno, in seguito. Incerto anche nell’azione da cui scaturisce il pari.

Serdar 6,5

Ripulisce palloni in sequenza, è solido e tecnico, assicura quantità e qualità. Nel momento in cui il Cagliari rivisita il centrocampo con i cambi commette alcuni errori, ma gestisce con mestiere.

Duda 6,5

Tiene il pallino del gioco dell’Hellas, è il maestro della manovra gialloblù. Puntuale nell’impostazione, non si fa condizionare dal cartellino giallo che si prende, ma è chiaro che certe chiusure “al limite” non può farle.

Noslin 6,5

Va sulla fascia destra e sfida Augello. Si innesca spesso e serve a Bonazzoli il pallone per il vantaggio del Verona. Arretra per aiutare in copertura. Nella ripresa ha meno opportunità per scattare.

Folorunsho 5,5

Recuperato e subito in campo. Duello fisico con Mina, in un testa a testa vigoroso. Va a supporto di Bonazzoli. Ha l’occasione per il 2-0 e la sciupa: aveva tempo e modo per fare meglio.

Mitrovic 6

All’esordio dall’inizio, ha dei buoni spunti e tenta il tiro, abbinandosi a Cabal sulla fascia sinistra. Viene poi sostituito, alla ripresa, dopo l’intervallo.

Bonazzoli 7,5

Torna titolare dopo oltre quattro mesi. Segna un gol di classe pura, con un tocco volante da vedere e rivedere. Si muove da regista d’attacco con intelligenza e acume tattico. Prestazione completa: in questo Verona c’è anche lui, eccome.

Lazovic 5,5

Entra al posto di Mitrovic, dà esperienza e segna pure, ma la Var annulla per fuorigioco. Manca, pure lui, la chance del raddoppio, e lo sbaglio si fa sentire parecchio.

Suslov 6

Ha una caviglia acciaccata, non può essere in condizione, ma non si tira indietro. Già è tanto, ed è una bella notizia, che ci sia.

Swiderski ng

Baroni 6,5

In tribuna, squalificato, con il suo vice, Del Rosso, a dirigere dalla panchina con le sue indicazioni. Mossa che sorprende e paga, quella di schierare dal via Bonazzoli. Per un tempo il Verona è superiore, dopo il Cagliari spinge forte. L’Hellas, che anche per quanto sprecato meritava di essere avanti di due gol, si trova a pochi passi dal tonfo. La squadra tiene, il punto, tra rammarichi e sospiri di sollievo, vale.

